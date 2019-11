Betrag: 155 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,6% Emissionspreis: 100,339% Laufzeit: 10 Jahre bis 29.11.2029 Liberierung: 29.11.2019 Yield to Mat.: 0,565% Swapspread: +70 BP Valor: 46'123'888 (0) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 28.11.2019

Mit der Anleihe soll die Refinanzierungsstruktur optimiert und an die regulatorischen Vorschriften angepasst werden, teilte die VP Bank am Dienstag in einem Communiqué mit.

yr/pre/kw

(AWP)