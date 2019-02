Betrag: 70 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) - Total (neu): 200 Mio Fr. Zinssatz: 0,15% Emissionspreis: 100,622% (plus aufgelaufene Zinsen für 62 Tage) Laufzeit: 7,83 Jahre, bis 25.01.2027 Liberierung: 27.03.2019 Yield to Mat.: 0,07% Valor: 41'904'096 (6) Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung SIX: SIX, ab 26.03.2019

uh/rw

(AWP)