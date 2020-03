Betrag: 40 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) - Total (neu): 230 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 103,335% Laufzeit: 10 Jahre, bis 12.03.2030 Liberierung: 12.03.2020 Yield to Mat.: -0,328% Valor: 50'607'122 (1) Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung SIX: SIX, ab 11.03.2020

ra/

(AWP)