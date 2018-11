Apple-Zulieferer Lumentum kappt Ziele und zieht Ams und Apple mit

Die Umsatz- und Gewinnwarnung riss auch die Papiere des an der schweizerischen Börse notierten österreichischen Wettbewerbers Ams mit in die Tiefe, der ebenso wie Lumentum Komponenten zur 3D-Gesichtserkennung in den neuen iPhone-Modellen von Apple beisteuert. Dessen Papiere brachen um etwas mehr als 22 Prozent auf 29,85 Franken ein und schlossen damit wieder so tief wie zuletzt Anfang 2017. In den USA wurden die Aktien von Apple in Mitleidenschaft gezogen und verloren im Dow zuletzt 4,4 Prozent. Apple gilt als grösster Kunde Lumentums.

Beobachtern zufolge gibt es schon eine Weile lang Anhaltspunkte, dass der Absatz der neuen iPhone-Modelle die Erwartungen nicht erfüllt. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee passte aus diesem Grund seine Absatzprognose nun nach unten an und senkte sein Kursziel./ck/he

(AWP)