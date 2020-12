Aryzta-Aktie nach neuem Elliott-Angebot gesucht

Die Aryzta-Aktie notiert um 09.30 Uhr 3,5 Prozent höher auf dem Stand von 0,75 Franken und damit gut 4 Rappen unter dem angebotenen Preis (bisheriges Tageshoch 0,776). Aryzta und Elliott haben am Morgen Medienberichte vom Wochenende bestätigt, wonach Elliott ein neues Angebot zum genannten Preis auf den Tisch gelegt hat. Mehr dazu ist allerdings nicht bekannt.

Eine der Bedingungen des Angebotes ist gemäss dem Finanzportal "The Market", dass der Aryzta-Verwaltungsrat das Angebot bis am Dienstagnacht zur Annahme empfehlen oder sich zumindest nicht dagegen aussprechen soll. Gemäss Bloomberg ist zudem die Finanzierung des Angebotes, das zum genannten Preis Aryzta mit rund 790 Millionen Franken bewertet, dieses Mal gesichert. Sieben Banken sollen sich demnach an der Finanzierung beteiligen. Dass Elliott eine Übernahme stemmen kann, war zuvor von verschiedenen Seiten in Zweifel gezogen worden.

Ob das Angebot zum Schluss dann auch wirklich vorgelegt wird, muss sich noch zeigen. Die Analysten der ZKB gehen davon aus, dass der Verwaltungsrat von Aryzta jetzt eine Fairness-Opinion in Auftrag geben wird und schliesslich die Aktionäre entscheiden müssen. Allerdings werde Elliott zum gebotenen Preis kaum Erfolg haben und müsste wohl das Angebot erhöhten. Dass Aryzta die GV vom 15. Dezember nicht verschieben will, sei zudem sinnvoll, da dies sonst die "valable Alternative" eines Alleingangs verzögern würde.

Auch für den Broker Helvea ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Angebot in dieser Form über die Bühne gehen wird. Die Situation zeige aber einmal mehr, wie wichtig es in einer Verhandlungs-Situation sei, wer die Prozessschritte kontrolliere. Und das sei im Moment VR-Präsident und CEO Urs Jordi.

uh/tt

(AWP)