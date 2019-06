Asmallworld-Aktien neu ebenfalls auf Xetra handelbar

Als sogenannter Designated Sponsor wurde die Privatbank Hauck & Aufhäuser mandatiert, wie das soziale Netzwerk für Reiche am Montag mitteilte. Das Listing in Deutschland soll es für internationalen Investoren einfacher machen, in Asmallworld zu investieren, sagt CEO Jan Luescher in der Mitteilung.

Asmallworld hatte im vergangenen März zum zweiten Mal seit der Kotierung an der Schweizer Börse finanzielle Eckdaten vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Mitgliederzahl hatten im Geschäftsjahr 2018 massiv zugenommen, trotzdem war das Unternehmen in den roten Zahlen verblieben.

