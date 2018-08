ASTRA verhängt vorläufig Zulassungsstopp für manipulierte Audi-Diesel

Der Stopp betrifft nur Fahrzeuge, die ab dem 10. August 2018 importiert und in der Schweiz immatrikuliert werden. Diese seien erwiesenermassen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung ausgestattet, begründete das Bundesamt den Entscheid. Sie können erst dann wieder als Neufahrzeuge zugelassen werden, wenn sie nachweislich die Vorschriften in der Schweiz erfüllen beziehungsweise nachgerüstet werden.

Die Weisung richtet das ASTRA an die Strassenverkehrsämter in den Kantonen und sie wurde auch den Autoimporteuren zugestellt. Vom Zulassungsstopp nicht betroffen sind Audi A6 und A7 des Modelljahres 2018/2019, also der Generation 8.

mk/tp

(AWP)