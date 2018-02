Axpo verstärkt Präsenz auf ukrainischem Markt

Entsprechend passe die Eröffnung einer lokalen Vertretung in die internationale Expansionsstrategie von Axpo, erklärte er weiter. Seit 2014 ist das Schweizer Energieunternehmen in diesem Markt als Erdgaslieferant tätig. Nach Angaben der lokalen Medien, die Axpo nicht bestätigen wollte, hat sich der Absatz in der Ukraine von 33 Mio Kubikmetern im Jahr 2014 auf 360 Mio Kubikmeter im Jahr 2015, 1 Mrd im Jahr 2016 und schliesslich 1,7 Mrd im Jahr 2017 schrittweise erhöht. Die Gruppe sei somit zum zweitgrössten Gaslieferanten des Landes aufgestiegen.

Mehrere internationale Händler eröffneten 2017 eine Vertretung in der Ukraine, darunter die Zuger MET Holding und AOT Energy, die Tessiner DufEnergy oder der Rohstoffriese Trafigura.

buc/ol/kw/uh

(AWP)