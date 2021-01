Bankaktien fester - höhere US-TB-Rendite stützt

Die Aktien der Credit Suisse gewinnen um 10.10 Uhr 2,6 Prozent auf 11,845 Franken. UBS steigen 2,6 Prozent auf 13,09 Franken und Julius Bär ziehen um 1,8 Prozent auf 52,44 Franken an. Derweil gibt der Gesamtmarkt gemessen am SLI um 0,28 Prozent nach.

Händler begründen die Nachfrage nach den Bankaktien mit dem Anstieg der Anleiherenditen. In den USA werfe der zehnjährige Treasury Bond erstmals seit dem vergangenen März wieder eine Rendite von über einem Prozent ab. "Das gibt den Banken Rückenwind", sagt ein Händler.

Tiefe oder gar negativen Zinsen machen den Geldhäusern das Geschäftsleben seit Jahren schwer, was auch in einer unterdurchschnittlichen Kursperformance zum Ausdruck komme, heisst es weiter. "Mit anderen Worten, die Banken haben kursmässig in den vergangenen Jahren nicht gerade geglänzt. Das lässt Raum für neue (Kurs-)Hoffnung."

pre/hr

(AWP)