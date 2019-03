Bankaktien von Konjunktursorgen und Verleiderverkäufen belastet

Die Schweizer Bankaktien haben auch am Montagnachmittag wieder einen schweren Stand, nachdem sie bereits in der zweiten Hälfte letzter Woche unter starken Verkaufsdruck geraten waren. Händler berichten von Verleiderverkäufen und führen diese auf Sorgen um die zukünftige Wirtschaftsentwicklung zurück. Angesichts der zuletzt wieder schwachen Kursentwicklung wachse der Frust der Bankaktionäre, so heisst es weiter.