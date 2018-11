Barry Callebaut-Aktien nach Anteilsverkauf von Jacobs-Familienmitgliedern tiefer

Die Aktien des Kakao-Konzerns Barry Callebaut notieren am Freitag im frühen Handel deutlich tiefer. Einige Mitglieder der Jacobs Familie haben nach Aussagen von Goldman Sachs einen Anteil von 2,7 Prozent der Aktien verkauft, wie Reuters am Vorabend berichtet hat. Die Jacobs Holding besitze 50,1 Prozent an dem Unternehmen, betonte die US-Bank.