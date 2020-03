Basilea erhält US-Patent für Herstellung von Isavuconazole od. Ravuconazole

Der Herstellungsprozess sei von Ruben Van Summeren (Niederlande), Harrie Vaessen (Niederlande), Daniel Mink (Belgien) und Mario Waser (Österreich) entwickelt worden, wie es weiter hiess. Der Patentantrag wurde im September 2017 eingereicht.

Isavuconazol (Cresemba) ist ein Antimykotikum, das in insgesamt 115 Ländern über verschiedene Vertriebspartner auf dem Markt ist. In einer Reihe von europäischen und asiatischen Ländern wird das Mittel etwa durch das Pharmaunternehmen Pfizer vertrieben, in den USA durch Astellas Pharma, wie Basilea auf ihrer Website schreibt.

yr/

(AWP)