Bei der Versicherungsombudsstelle sind 2018 weniger Beschwerden eingegangen

Bei der Ombudsstelle sind 2018 insgesamt 3'192 Anliegen und Beschwerden gemeldet worden. Das sind 5,3 Prozent Fälle weniger als im Vorjahr. Insgesamt fand sich bei 2'849 Fällen eine Lösung, ohne dass der Ombudsman intervenieren musste.

Zu einer Intervention ist es den Angaben zufolge dagegen in 343 der 1'406 schriftlich unterbreiteten Beschwerdefälle gekommen. Davon konnten gut zwei Drittel erfolgreich behandelt werden. Der höchste Streitwert bei den Interventionsfällen betrug 0,6 Millionen Franken und der tiefste 47 Franken.

In über der Hälfte aller bei der Ombudsstelle eingegangen Fälle ging es um Personenversicherungen. Stark beschäftigt haben Lorenzon die "sehr emotionsgeladenen" Privathaftpflicht- und Rechtsschutz-Fälle, in die Privatpersonen verwickelt waren. In solchen Fällen sei es oft schwierig, eine Deeskalation und gütliche Lösung zu finden, so die Mitteilung.

mk/tt

(AWP)