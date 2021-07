Bitcoin fällt unter 30'000 US-Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit längerem unter die Marke von 30'000 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die älteste und nach Marktwert grösste Kryptoanlage auf der Handelsplattform Bitstamp im Tief 29'500 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa einem Monat. Bis zum Jahrestief ist es aber nicht mehr weit. Auch andere Digitalwerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, standen unter Druck.