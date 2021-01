Bitcoin knackt wieder die Marke von 40'000 Dollar

Der Anstieg erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Aufsichtsbehörden wieder vermehrt vor einem Engagement in die Kryptowährung warnen. So hatte etwa EZB-Chefin Christine Ligade am Mittwoch eine weltweite Regulierung gefordert. Warnende Töne kamen auch von der deutschen Aufsichtsbehörde Abfing sowie der britischen FCA.

Die Mahnungen verklängen aber ungehört, kommentierte der Marktanalyst Timo Emden: "Spekulative Anleger könnten sich erst recht ermutigt fühlen, Engagements zu tätigen und die Rallye vor diesem Hintergrund weiter anheizen."

kw/

(AWP)