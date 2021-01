Bitcoin steigt weiter und knackt 38'000 Dollar

(Meldung umgeschrieben und mit neuem Rekordhoch ergänzt) - Der Wert der Kryptowährung Bitcoin steigt weiter. Am Donnerstag setzt sich der Höhenflug fort und der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp stieg in der Spitze auf 38'187 Dollar. Zuletzt notierte die Kryptowährung wieder etwas tiefer bei rund 38'067 Dollar und damit im Vergleich zum Vortag rund 9,2 Prozent höher. Alleine im Verkauf der vergangenen sieben Tage hat der Bitcoin damit nochmals ein Drittel an Wert zugelegt.