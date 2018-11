BKW setzt Spatenstich für den Werkhof Luterbach

Der neue Werkhof soll zu einem wichtigen Stützpunkt für das nördliche Versorgungsgebiet der BKW Gruppe werden, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Er umfasse bestehende und neue Gebäude mit Büros sowie eine Materiallagerhalle und LKW-Unterstände und sei verkehrstechnisch sehr gut gelegen. Gebaut wird auf dem Gelände von AEK onyx. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2019.

Die BKW plante seit einigen Jahren den Bau des Werkhofs. So war auch vor gut zwei Jahren die Rede davon, als der Konzern die Tochtergesellschaften in der Region Solothurn und im Oberaargau neu organisierte. Damals wurden AEK Energie aus Solothurn und onyx Energie Mittelland aus Langenthal zur AEK onyx zusammengeführt.

In Luterbach entstehen mit dem neuen Werkhof rund 100 neue Stellen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Angestellte des Infrastrukturdienstleisters Arnold, die bislang in Wangen a.A., Lyss und in Selzach stationiert waren.

