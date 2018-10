BKW übernimmt vier Firmen in Deutschland und Österreich

Die BKW-Sparte Engineering baut sein Netzwerk aus und übernimmt drei Ingenieurbüros in Deutschland und eines in Österreich. Die vier Unternehmen würden die Gruppe massgeblich in den Bereichen technische Gebäudeausrüstung, Verkehrsplanung, Building Information Modelling sowie Generalplanung stärken und mit spezifischen Kompetenzen ergänzen, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.