Blackstone Resources im Visier der Schweizer Börsenaufsicht

Blackstone Resources ist ins Visier der Schweizer Börsenaufsicht geraten. Die SIX Exchange Regulation eröffnet eine Untersuchung gegen die Energie-Beteiligungsfirma wegen einer möglichen Verletzungen der Kotierungsvorschriften. Konkret untersucht wird der am 14. Januar 2019 erfolgte Umtausch sämtlicher Inhaber- in Namenaktien, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht.