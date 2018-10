Die Rohstofffirma Blackstone Resources, die seit Anfang Juli an der Schweizer Börse kotiert ist, hat in der Mongolei mit Probebohrungen begonnen. Dabei erstrecke sich das Programm auf ein Gebiet mit drei Standorten, wo Blackstone über entsprechende Lizenzen verfüge, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Blackstone sucht nach Gold-, Kupfer- und Molybdän-Vorkommen.