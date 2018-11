Bonds Schweiz: Gegenbewegung nach Kursverlusten am Montag

Marktbeobachter erklären die aktuellen leichten Kursgewinne bei den Festverzinslichen in Europa mit einer Gegenbewegung. Auch bei den italienischen Anleihen gab es nur wenig Bewegung, nachdem die Renditen zum Wochenstart stark gesunken waren.

Ein Bericht, demzufolge die EZB bei einem Einbruch der Anlegerstimmung gegenüber Italien über spezielle Anleihekäufe nachdenken könnte, sorgte für keine deutlichen Impulse am Markt. Der Kauf italienischer Staatsanleihen unter dem Programm OMT werde derzeit in der EZB nicht diskutiert, hiess es einschränkend von der Nachrichtenagentur Market News International (MNI) mit Bezug auf namentlich nicht genannte Notenbankkreise. Zudem würde das Kaufprogramm nur in Extremsituationen erwogen.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Geldpolitik in den USA eine grössere Rolle an den europäischen Anleihenmärkten spielen. Auf dem Programm steht eine Rede des stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Richard Clarida. Anleger erhoffen sich Hinweise auf das Tempo künftiger Zinserhöhungen.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Conf Future mit Fälligkeit Dezember steigt gegen 13.45 Uhr um 15 Basispunkte (BP) auf 157,77 Prozent. Im frühen Handel war er bis auf 157,97 Prozent gestiegen. Bislang wurden jedoch mit 34 nur wenige Kontrakte gehandelt. Am Montag hatte der Conf Dezember noch 12 Basispunkte verloren.

Bei den wenigen gehandelten Eidgenossen überwiegen ebenfalls die Kursgewinne. Die zweijährige Referenzanleihe (2,25%/2020) gewinnt 1 BP auf 104,93 Prozent und rentiert mit -0,79 Prozent, während die Zehnjährige (4,0%/2028) noch nicht gehandelt wurde. Für letztere indiziert ein gestellter Kurs von 138,27 Prozent eine Rendite von -0,08 Prozent.

Der von der SNB berechnete 10-jährige Kassasatz fällt mit -0,012 Prozent nach +0,012 am Vortag seit längerer Zeit wieder in den negativen Bereich. Letztmals negativ war er am 7. September. Im kurzfristigen Bereich steigt der 3-Mte-Libor auf -0,7414 nach -0,7432 Prozent am Montag.

Der Primärmarkt wurde bislang noch nicht in Anspruch genommen.

lie/ys

(AWP)