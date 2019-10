Brasilianische Tochter des Flughafen Zürich eröffnet neues Terminal

Der Flughafen Zürich hat für den Betrieb des als "Floripa Airport" bekannten Flughafens eine Konzession bis 2047. Mit einem Einzugsgebiet von 1,1 Millionen Menschen zählte er 2018 rund 4 Millionen Passagiere. Der Flughafen befindet sich auf der gleichnamigen Insel des Bundesstaats Santa Catarina, einem beliebten Urlaubsziel für lokale sowie internationale Reisende.

Die Flughafen Zürich AG ist derzeit ausserhalb der Schweiz an acht Flughäfen in Lateinamerika sowie an weiteren Standorten in Asien aktiv.

pre/kw

(AWP)