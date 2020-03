Bundesstrafgericht: Fifa-Prozess kommt kaum vom Fleck

(Meldung ausgebaut) - Obwohl die Tessiner Regierung den Notstand ausgerufen und das Bundesgericht die öffentlichen Beratungen abgesagt hat, dauert der Fifa-Prozess weiter an. Die vorsitzende Richterin Sylvia Frei hat am Mittwoch weitere Abklärungen zum Gesundheitszustand des Angeklagten Theo Zwanziger in Auftrag gegeben.