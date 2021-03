Comet verliert einen Grossaktionär - Tringle verkauft

Die UBS hat dabei laut eigenen Angaben rund 600'000 oder 7,5 Prozent der Comet-Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren mehreren institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Die Titel seien zu 212 Franken je Stück platziert worden, heisst es in einer Mitteilung der UBS an interessierte Banken, die AWP vorliegt.

Als Verkäufer nennt die UBS die Tringle Investment Pte, als deren wirtschaftliche Berechtigte gemäss Comet-Geschäftsbericht die Haldor Foundation steht. Diese war seit April 2016 beteiligt und hielt per Ende 2019 10,13 Prozent an dem Freiburger Unternehmen. Dahinter wird laut Marktkreisen ein Investmentvehikel der Tetra Pak Holding vermutet.

Die Platzierung durch Tringle sei eine erwartete Folge des Verkaufs des Ebeam-Geschäfts von Comet an Tetra Pak, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel. Die Bank bestätigt trotz des vorübergehenden Druck aus dem Kurs für Comet die Kaufempfehlung mit dem Kursziel von 275 Franken.

pre/kw

(AWP)