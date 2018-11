Das Pharmaunternehmen Cosmo kann mit dem Wirkstoff Rifamycin SV MMX einen Erfolg verbuchen. Der Lizenznehmer Dr. Falk habe die Zulassung für das darauf basierende Medikament Relafalk gegen Reisedurchfall in einem dezentralen Verfahren in Europa erhalten, teilte Cosmo am Mittwochabend mit.