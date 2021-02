Cosmo vergibt EU-Lizenz für Methylenblau an Alfasigma

Das Biopharmaunternehmen Cosmo lizenziert die EU-Rechte für Methylenblau MMX an das italienische Pharmaunternehmen Alfasigma. Alfasigma wird das unter dem Markennamen "Lumeblue" erhältliche Medikament in der EU sowie in der Schweiz, in Grossbritannien, den EWR-Ländern, Russland und Mexiko vertreiben.