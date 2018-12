Credit Suisse erhält mit Silchester neuen grossen Aktionär

Die Grossbank Credit Suisse hat mit der britischen Investmentgesellschaft Silchester einen neuen Grossaktionär. Wie Daten der Schweizer Börse SIX vom Freitag zu entnehmen ist, hielt Silchester per 3. Dezember eine Beteiligung von 3,03 Prozent an der Grossbank. Ein CS-Sprecher wollte am Freitag zum neuen Aktionär keinen Kommentar abgeben.