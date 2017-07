Credit Suisse gibt Galenica Kreditrating "Mid BBB"

Die Kreditanalysten der Credit Suisse starten die Abdeckung von Galenica mit "Mid BBB" und einem stabilen Ausblick. Der Apothekenbetreiber und Medikamentenhändler verfüge über ein überdurchschnittliches Geschäftsmodell, teilten die CS-Experten am Mittwochabend mit. Insbesondere habe das Unternehmen in allen Sparten eine führende Position. Und die Profitabilität sollte in Zukunft laut der Einschätzung von zusätzlichen margenstarken Marken und internen Synergien profitieren.