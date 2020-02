Die Kreditanalysten der Credit Suisse stellen das Kreditrating für die Messeveranstalterin MCH Group "Low BB" mit negativem Ausblick in Frage. Die Absage der Baselworld sei ein weiterer schwerer Rückschlag für das Unternehmen inmitten bereits schwieriger Zeiten, heisst es in einem Kommentar der Experten bei der Grossbank am Freitag. Daher werde das Rating überprüft, bis es mehr Informationen gebe.