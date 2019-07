CS blitzt bei britischer Behörde mit Steuerklage ab

(Meldung von Freitag mit Bestätigung und Stellungnahme aktualisiert) - Die Credit Suisse hat mit ihrer Klage gegen Steuerzahlungen auf Banker-Boni in Grossbritannien eine Abfuhr erlitten. Ein Gericht in London lehnte die Forderung nach einer Rückzahlung der Steuern ab, wie das Online-Finanzportal "Finews" am Freitag berichtete.