Die Credit Suisse expandiert in Südost-Asien. Die Grossbank hat von den philippinischen Behörden die Genehmigung für eine Niederlassung der Vermögensverwaltung in der Hauptstadt Manila erhalten. Die Genehmigung wurde von der Securities and Exchange Commission und dem Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) erteilt, wie die Bank am Donnerstag mitteilt. Die Niederlassung werde als wichtige Verbindung zu den Kunden vor Ort, heisst es weiter.