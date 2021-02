Die Kreditanalysten der Credit Suisse haben für den Fleischverarbeiter Bell im Anschluss an die Publikation der Jahreszahlen von letztem Freitag den Ausblick zum Kreditrating auf "stabil" von zuvor "negativ" erhöht. Die Bewertung "Mid BBB" wurde bestätigt, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst.