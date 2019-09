CSL Behring feiert in Bern Aufrichte des 250-Millionen-Neubaus

CSL Behring feiert am (heutigen) Donnerstag im Berner Wankdorfquartier die Aufrichte eines 250 Mio. Franken teuren Neubaus. Im mehrstöckigen Gebäude will das Biotechnologieunternehmen ab 2021 zwei neue Produktionslinien für Immunglobulin-Produkte in Betrieb nehmen.