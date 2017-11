Dämpfer nach Rekordjagd: Bitcoin fällt wieder unter 10'000 US-Dollar

Am Mittwochabend hat der Bitcoin inmitten seiner Rekordjagd einen deutlichen Dämpfer erhalten. Nachdem der Kurs für eine Einheit der Digitalwährung im Tagesverlauf an grossen Handelsbörsen wie Bitstamp oder Coinbase zwischenzeitlich über die Marke von 11'000 US-Dollar gestiegen war, fiel sie am Abend wieder deutlich unter 10'000 Dollar zurück. Der Wertverlust gegenüber dem Tageshoch lag bei rund einem Fünftel.