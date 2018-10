Datacolor steigert im Geschäftsjahr 2017/18 den Umsatz

Die in der Farbmetrik tätige Datacolor ist im per September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/18 erneut gewachsen. Der Nettoumsatz stieg um 11 Prozent auf 81,1 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Lokalwährung betrug das Plus 8 Prozent.