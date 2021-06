DBRS belässt Rating der Schweiz trotz Scheitern von Rahmenabkommens bei "AAA"

Trotz der Sackgasse, in die sich Schweiz sich bei ihren Beziehungen mit der EU aufgrund des Scheiterns des Rahmenabkommens hineinmanövriert hat, bleiben die Fundamentaldaten der Eidgenossenschaft laut der Ratingagentur DBRS solide. Deswegen belasse man das Kreditrating des Landes bei "AAA", heisst es in einem am Montag publizieten Communiqué.