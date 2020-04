Deutsches Kriminalamt untersucht Unglück eines BLS-Güterzuges

(Zusammenfassung - mit aktuellen Informationen ergänzt.) - Ein Betonteil, das von einer Brücke herabgefallen ist, hat einem 51-jährigen Lokführer eines BLS-Güterzuges das Leben gekostet. Am Freitag will das baden-württembergische Landeskriminalamt den Unglücksort in Auggen in der Nähe von Freiburg untersuchen.