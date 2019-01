Devisen: Apple-Umsatzwarnung schwächt US-Dollar - Marktturbulenzen in Asien

Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Der Dollar ist aber noch immer schwächer als am Mittwochabend - davon profitiert vor allem der japanische Yen, der als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten gilt. Aber auch der Franken hat am Morgen zunächst stärkeren Zulauf gehabt.

Der Euro kann sich etwas von seinen Verlusten am Mittwochabend erholen. Ein Euro kostete im frühen europäischen Handel 1,1371 US-Dollar und damit etwas mehr als im New Yorker Handel.

Zum Franken geht der Euro aktuell zu 1,1211 um. Im frühen asiatischen Handel war der Euro bis auf 1,1184 Franken abgerutscht. Der US-Dollar hat sich auch zum Franken klar abgeschwächt und kostet mit aktuell 0,9858 Franken klar weniger als noch am Vorabend.

Die fragile Verfassung der Devisenmärkte mit zuletzt teils heftigen Ausschlägen innerhalb weniger Stunden bezeichnet Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann in einer Studie vom Donnerstag als "Marktversagen". Er erachtet den "Flash Crash" am Devisenmarkt in der Nacht auf Donnerstag als "intensiver" als ähnliche Episoden. So waren neben den heftigen Ausschlägen beim Dollar/Yen-Verhältnis zahlreiche andere Währungen wie der australische Dollar, das britische Pfund oder die türkische Lira betroffen. Die Apple-Warnung wegen der schwachen Geschäfte in China sei auf einen idealen Nährboden gefallen und habe sich daher so heftig auf dem Devisenmarkt ausgewirkt.

Zu der zunehmenden Risikoabneigung infolge der vielen politischen Unsicherheiten sei die Liquidität wegen des Feiertags in Japan und des noch ruhigeren Handels im Rest der Welt zum Jahresbeginn sehr gering gewesen. Das niedrige Handelsvolumen sei auch mit ein Grund gewesen, dass der Euro im Laufe des Mittwochs im Vergleich zum Dollar um fast zwei Cent gefallen war - und das obwohl die europäischen Einkaufsmanager-Indizes keine grosse Überraschung geliefert hatten.

