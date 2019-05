Devisen: Auch Fed-Protokoll bewegt Eurokurs kaum - Pfund gibt nach

Auch zum Franken bleibt der Euro am Abend bei 1,1256 stabil. Der US-Dollar zeigt sich bei 1,0085 ebenfalls kaum bewegt.

Die US-Notenbank Fed bestätigte erneut ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik. Die "geduldige" Vorgehensweise sei noch "für einige Zeit" angemessen , hiess es im am Mittwoch veröffentlichten Protokoll ("Minutes") der Zinssitzung am 1. Mai. Viele Währungshüter hätten ausserdem die Einschätzung von Notenbankpräsident Jerome Powell gestützt, dass der jüngste Rückgang der Inflation in den USA nur vorübergehend sei.

Kursverluste gab es zur Wochenmitte beim britischen Pfund. Seit Beginn des Monats hat die Währung bereits etwa vier Prozent an Wert eingebüsst. Zuletzt notierte das Pfund mit 1,2675 Dollar. Zuvor war der Kurs sogar bis auf 1,2624 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar abgerutscht. Marktbeobachter verwiesen auf den erneuten Versuch der britischen Premierministerin Theresa May, ihr Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. "Angesichts vielfältiger Opposition von allen Seiten werden den Plänen nur wenig Chancen eingeräumt", beschrieb Analyst Wolfgang Kiener von der BayernLB die Stimmung am Devisenmarkt.

bek/he/cf

(AWP)