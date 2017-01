Devisen: Auf und Ab beim Euro nach Zinsentscheid der EZB

Eine ähnlich Bewegung wie der Euro machte auch der Franken zum US-Dollar. USD/CHF notierte am späten Abend bei 1,0076 nach 1,0109 am frühen Abend bzw. 1,0055 zur Mittagszeit. EUR/CHF bewegte sich derweil per Saldo relativ wenig und notierte am Abend bei 1,0735 nach 1,0725 zur Mittagszeit.

Unter Druck geriet der Euro, weil EZB-Präsident Draghi im Anschluss an die reguläre Zinssitzung die zuletzt gestiegene Inflation mit der Bemerkung herunterspielte, es handele sich nicht um einen überzeugenden Anstieg auf breiter Front. Vielmehr seien vor allem gestiegene Energiepreise für den Preiszuwachs verantwortlich. Über eine Straffung des extrem lockeren Kurses habe der Zentralbankrat deshalb nicht diskutiert.

Der Dollar dagegen erhielt zusätzlichen Rückenwind von überzeugenden amerikanischen Konjunkturdaten. Bereits am Mittwochabend hatte die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen, der US-Währung einen Schub verliehen, indem sie für dieses Jahr gleich mehrere Zinsanhebungen andeutete. Fachleute weisen bereits seit längerem darauf hin, dass die unterschiedliche geldpolitische Ausrichtung in den USA und im Euroraum den Dollar weiter stärken und den Euro schwächen dürfte.

