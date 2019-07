Devisen: Britisches Pfund gibt weiter nach

Es mangelte jedoch an Impulsen, weil keine wichtigen Konjunkturdaten publiziert wurden. Die Anleger warten daher auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Erwartet wird die erste Zinssenkung des Fed seit der Finanzkrise vor etwa zehn Jahren. Als Hauptgründe gelten das schwächelnde Wachstum der Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelskonflikte.

Auch zum Schweizer Franken machte der Euro zum Wochenstart keine grossen Sprünge. Am Abend notiert das Duo EUR/CHF bei 1,1052 und damit etwas höher als am Nachmittag. Wie die jüngste Entwicklung der Sichtguthaben vermuten lässt, hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) in der letzten Woche bei Schwächung des Frankens nachgeholfen. Das Währungspaar USD/CHF notiert derweil bei 0,9915.

Derweil ging das britische Pfund auf Talfahrt - mit 1,2226 Dollar kostete so wenig wie zuletzt im Frühjahr 2017. Das Duo GBP/CHF notiert mit 1,2123 derzeit gar so tief wie seit Ende 2016 nicht mehr. Hier belastet die zunehmende Angst, dass unter dem neuen Premierminister Boris Johnson ein Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU wahrscheinlicher geworden ist. Ein "No-Deal-Brexit" gilt als derzeit grösstes Konjunkturrisiko für die britische Wirtschaft.

bgf/gl/fba/rw

(AWP)