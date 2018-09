Devisen: Britisches Pfund nach May-Ansprache unter Druck

Das Pfund fiel zum Franken um 1,7 Prozent auf 1,2510 Franken. Letztmals so tief notierte die britische Währung anfang Monat.

May hatte in einem überraschend anberaumten Fernsehauftritt ihre bisherigen Brexit-Pläne bekräftigt. Die Austrittsverhandlungen zwischen EU und Grossbritannien befänden sich in einer Sackgasse. In Handelsfragen und der Grenzproblematik zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland lägen die Positionen weit auseinander. "Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen", sagte sie. Darauf müsse sich Grossbritannien vorbereiten.

/bgf/jsl/men/jb/ra

(AWP)