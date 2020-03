Devisen: Dollar baut Verluste weiter aus

Der US-Dollar steht weiter unter Druck. Zuletzt ist der Greenback am Freitagvormittag auf 0,9408 Franken gesunken. Das ist gut ein halber Rappen weniger als am Morgen und der tiefste Stand seit fast zwei Jahren. Auslöser für den Rutsch war die Zinssenkung der US-Notenbank in der ersten Wochenhälfte.