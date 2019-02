Devisen: Dollar etwas stärker zu Euro und Franken

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1295 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Gegenüber dem Franken legte der Dollar leicht zu auf 1,0055 von 1,0034 Franken am Vorabend. Gegenüber dem Euro trat der Franken mit 1,1356 Franken nahezu auf der Stelle.