Devisen: Dollar fällt zu Euro und Franken

Der Franken legt derweil zu beiden Hauptwährungen zu. Das EUR/CHF-Währungspaar, das am Morgen noch 1,0741 gekostet hatte, steht aktuell auf 1,0725. Am Freitag war der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,07 Franken gefallen. USD/CHF wird aktuell zu 0,9142 gehandelt nach 0,9164 im frühen Geschäft.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützte den Euro und den Franken. Die im August etwas eingetrübte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone belastete nicht, lag der von Markit erhobenen Einkaufsmangerindex für die Gesamtwirtschaft denn auch im Rahmen der Erwartungen.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht.

Der Druck auf den Euro dürfte aber trotz der Erholung am Montag tendenziell anhalten. So droht die Delta-Variante des Coronavirus nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten zunehmend auf die konjunkturelle Entwicklung durchzuschlagen. Die Weltleitwährung US-Dollar dürfte daher gefragt bleiben. Zudem wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bald klarere Signale für einen Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik gibt.

