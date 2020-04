Devisen: Dollar gibt nach Fed-Notmassnahmen zu Franken und Euro nach

Der US-Dollar hat am Donnerstag nach Ankündigung der neuen Notmassnahmen der US-Notenbank Fed nachgegeben. Der Euro ist am Donnerstag über 1,09 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte am Nachmittag von einer Dollarschwäche nach neuen Notmassnahmen der US-Notenbank Fed und stieg auf ein Tageshoch bei 1,0942 Dollar.