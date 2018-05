Devisen: Dollar gibt nach US-Zinsentscheid vorübergehend nach

Zum Schweizer Franken gab der US-Dollar nach dem Zinsentscheid bis zu 0,9944 Franken nach, hat sich aber inzwischen wieder etwas auf 0,9976 Franken erholt. Der Euro zeigt sich zur Schweizer Währung im New Yorker Handel mit 1,1952 Franken wieder etwas stärker als noch am Nachmittag (1,1939 Fr.).

Die US-Notenbank hatte den Leitzins nicht verändert. Die "Fed Funds Rate" liegt nach wie vor in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed erst im Juni wieder eine Zinserhöhung beschliessen wird. Die Wirtschaft brauche weiter "graduelle", also eher langsame Zinserhöhungen, hiess es in der Stellungnahme der Währungshüter zur Zinsentscheidung.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners schrieb, die Notenbank bleibe auf ihrem aktuellen Kurs. Von einer Beschleunigung, die den Dollar wohl gestützt hätte, sei aktuell keine Rede.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Zinsentscheid auf 1,2007 (Montag: 1,2079) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8328 (0,8279) Euro.

Mit deutlichen Kursverlusten reagierte derweil die türkische Lira auf die jüngste Kreditbewertung durch die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P). Unter anderem kritisierte S&P die steigenden Haushaltsdefizite der Türkei und stufte das Land tiefer in den sogenannten "Ramschbereich". Dieser kennzeichnet spekulative Anlagen mit einem höheren Risiko.

