Devisen: Dollar legt nach guten US-Daten zu

Der Dollar hat am Dienstag im Tagesverlauf gegenüber dem Euro und dem Franken markant an Wert gewonnen. So rutschte der Euro zeitweise unter 1,13 US-Dollar. Im europäischen Geschäft ging es für die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1290 Dollar abwärts. Im New Yorker Handel kostete der Euro zuletzt wieder 1,1305 Dollar.