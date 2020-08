Devisen: Dollar schwächelt zu Euro und Franken

Der Eurokurs ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mai 2018 gestiegen. Am Nachmittag kletterte er zeitweise bis auf 1,1966 US-Dollar. In der Nacht hatte der Eurokurs noch rund einen Cent niedriger notiert. Zuletzt fiel er auf 1,1935 Dollar zurück. Zum Franken blieb der Euro mit 1,0733 Franken stabil.