Devisen: Dollar schwächt sich ab - USD/CHF unter Parität

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1157 Franken. Und der US-Dollar rutschte zum Franken unter die Parität auf 0,9981 Franken.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegte Dollar-Schwäche zum Wochenauftakt. Als Ursache wurde die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China genannt. Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Handelsgesprächen, hiess es in Staatsmedien am Montag. Am Wochenende hatte der Staatsrat in Peking zwar einerseits Gesprächsbereitschaft signalisiert, andererseits aber auch betont, dass China keine Angst vor einem Handelskrieg habe.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte auch die konjunkturelle Entwicklung wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt kommen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und aus den USA, die am Markt in der Regel stark beachtet werden.

jkr/mis/pre/rw

(AWP)